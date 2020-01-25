В Тбилиси задержали граждан Азербайджана с партией наркотиков
Сотрудники полиции Квемо Картли арестовали двух граждан Азербайджана — Х.Н. 1985 года рождения и Н.Г. 1982 года рождения за наркопреступление в Тбилиси, пишут грузинские СМИ.
По данным МВД, в результате личного обыска правоохранители изъяли в качастве вещественных доказательств наркотические вещества «Альфа Пвп», «Героин», «Морфин», «Метадон» и «Кодеин».
Следствие ведется по подпунктам «А» 3-й и 6-й частей 260-й статьи УК Грузии — незаконное приобретение и хранения наркотических средств в крупном и особо крупном размере.
Преступление предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет или бессрочное лишение свободы», — говорится в информации МВД.