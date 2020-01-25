По данным агентства, 80-минутная запись была сделана во время ужина Трампа в Trump International Hotel в Вашингтоне. На встрече присутствовали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которые выступают ключевыми фигурами в расследовании о незаконном финансировании избирательной кампании Трампа.

В 2018 году президент США Дональд Трамп требовал добиться увольнения посла в Украине Мари Йованович во время личной встречи с бизнесменами украинского происхождения Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Об этом сообщает агентство Associated Press, опубликовавшее видео разговора.

«Самая большая проблема, с которой, как я думаю, нужно начать, это избавиться от посла (бывший посол США в Украине Мари Йованович, — прим.). Она осталась еще со времен администрации Клинтона <…> Она только и делает, что ходит и говорит всем: „Подождите, ему [Трампу] собираются объявить импичмент, просто подождите“», — говорит на видео человек, которого AP и ABC News называет Парнасом.

В ответ слышен голос Трампа, который говорит: «Избавьтесь от нее! Избавьтесь от нее завтра же. Мне все равно. Выгоните ее. Хорошо? Сделайте это».

Кроме того, на записи слышно, как Трамп задается вопросом, «как долго» Украина «сможет продержаться в борьбе с Россией» без помощи со стороны Вашингтона. Тема Украины упоминалась при обсуждении энергетических рынков, отмечает AP. Человек, голос которого похож на голос Парнаса, рассказывает о покупке одной из украинских энергетических компаний.

По данным ABC News, разговор, запечатленный на видео, состоялся 30 апреля 2018 года. Копия записи находится на хранении в федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка. Там отказались от комментариев.

Это видео, как пишет AP, противоречит неоднократным утверждением Трампа о том, что он не знаком с Парнасом.