В Турции растет число жертв землетрясения

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 35. Отмечается, что в стихийном бедствии пострадали 1 тыс. 607 человек.

Как передает телеканал NTV, ранее сообщалось о 31 жертве стихии и 1 тыс. 466 пострадавших. По данным телеканала, спасателям удалось вытащить из-под завалов еще четырех человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что более 100 человек продолжают получать необходимую медицинскую помощь в больницах после землетрясения.