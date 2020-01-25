Иран оставили и без футбола - придёт ли на помощь Азербайджан?
Азиатская футбольная конфедерация (АФК) запретила проведение в Иране международных матчей. Иранские СМИ пишут, что Азиатская конфедерация решила, что международные матчи с участием иранских клубов и сборной будут проводиться в третьих странах.
В новом сезоне в Лиге чемпионов АФК будут играть четыре иранские команды: «Персеполис», «Эстеглал», «Сепахан» и «Шахри Ходро». Из-за санкций АФК уже перенесены на другой срок первые игры «Эстеглал» и «Шахри Ходро» с командами из Бахрейна и Кувейта. Две другие иранские команды должны были играть в родных стенах в феврале этого года с командами из ОАЭ и Саудовской Аравии, теперь же матчи перенесены на неопределенный срок, пока уточняется, где они будут проходить.
Хотя Иранская федерация футбола не раскрывает причин такого решения АФК и не подтверждает, что это было связано со сбитым украинским самолетом, заместитель министра спорта Ирана Мехди Али Неджад заявил, что в своем письме Конфедерация обосновывает свое постановление отсутствием безопасности в Иране.
С этим категорически не согласны иранские власти, заявляющие, что Иран абсолютно безопасная страна, а решение АФК имеет политическую подоплеку. «Иран полностью готов принимать любые команды и не раз доказывал это в последние годы», — сказал представитель Иранской федерации Амирмахди Алави.
Для иранского футбола сложилась критическая ситуация. Глава НОК Ирана Реза Салехи Амири сообщил, что скорее Иран откажется от участия в турнирах АФК, чем подчинится решению Конфедерации. Спортивный функционер заявил, что иранские власти официально приняли на себя всю ответственность за сбитый украинский Боинг, и это дает основание не сомневаться в том, что Иран - самая безопасная страна в регионе.
В унисон ему глава Федерации футбола Ирана Хайдар Бахарванд утверждает: «Мы не поедем в другую страну. Игра на территории третьих стран даст возможность оправдать несправедливое решение АФК».
По словам иранских чиновников Министерства спорта и молодежной политики, власти попытаются опротестовать решение Азиатской конфедерации в арбитражном суде. Однако, приходят они к выводу, скорее всего, Ирану придется в какой-то форме согласиться с этим решением, иначе страна вообще останется вне футбольного мира.
Как правило, игры в третьих странах проводятся в приграничных или близлежащих государствах. Кувейтская команда уже предлагала провести матч с иранским клубом в Катаре. Одна из приграничных стран, где иранские клубы могли бы провести международные матчи, это Азербайджан, располагающий готовой футбольной инфраструктурой и опытом проведения матчей престижных футбольных турниров.
«В Баку действительно существуют все условия для проведения на высоком уровне международных матчей иранских команд. Это и современные стадионы, и комфортабельные отели, и дорожная инфраструктура вкупе с эффективной логистикой, - сказал haqqin.az глава пресс-службы АФФА Фируз Гараев. - Это было наглядно продемонстрировано на проведенном в Баку финале такого престижного турнира, как Лига Европы. В этом плане Азербайджан имеет немало преимуществ по сравнению с другими приграничными с Ираном государствами. Все зависит от желания Федерации футбола Ирана и Азиатской футбольной конфедерации, которые должны совместно определить место проведения встреч иранских клубов и сборной страны в нейтральных странах. Пока такого обращения в АФФА не поступало. В принципе, Азербайджан может принять у себя игры азиатской Лиги чемпионов на всем протяжении сезона, за исключением дней, когда в Баку пройдут игры финальной части чемпионата Европы-2020», - отметил Ф.Гараев.