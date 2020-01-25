Иран оставили и без футбола - придёт ли на помощь Азербайджан?

Джейхун Наджафов, собкор 14:36

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) запретила проведение в Иране международных матчей. Иранские СМИ пишут, что Азиатская конфедерация решила, что международные матчи с участием иранских клубов и сборной будут проводиться в третьих странах. В новом сезоне в Лиге чемпионов АФК будут играть четыре иранские команды: «Персеполис», «Эстеглал», «Сепахан» и «Шахри Ходро». Из-за санкций АФК уже перенесены на другой срок первые игры «Эстеглал» и «Шахри Ходро» с командами из Бахрейна и Кувейта. Две другие иранские команды должны были играть в родных стенах в феврале этого года с командами из ОАЭ и Саудовской Аравии, теперь же матчи перенесены на неопределенный срок, пока уточняется, где они будут проходить.

Хотя Иранская федерация футбола не раскрывает причин такого решения АФК и не подтверждает, что это было связано со сбитым украинским самолетом, заместитель министра спорта Ирана Мехди Али Неджад заявил, что в своем письме Конфедерация обосновывает свое постановление отсутствием безопасности в Иране. С этим категорически не согласны иранские власти, заявляющие, что Иран абсолютно безопасная страна, а решение АФК имеет политическую подоплеку. «Иран полностью готов принимать любые команды и не раз доказывал это в последние годы», — сказал представитель Иранской федерации Амирмахди Алави. Для иранского футбола сложилась критическая ситуация. Глава НОК Ирана Реза Салехи Амири сообщил, что скорее Иран откажется от участия в турнирах АФК, чем подчинится решению Конфедерации. Спортивный функционер заявил, что иранские власти официально приняли на себя всю ответственность за сбитый украинский Боинг, и это дает основание не сомневаться в том, что Иран - самая безопасная страна в регионе. В унисон ему глава Федерации футбола Ирана Хайдар Бахарванд утверждает: «Мы не поедем в другую страну. Игра на территории третьих стран даст возможность оправдать несправедливое решение АФК». По словам иранских чиновников Министерства спорта и молодежной политики, власти попытаются опротестовать решение Азиатской конфедерации в арбитражном суде. Однако, приходят они к выводу, скорее всего, Ирану придется в какой-то форме согласиться с этим решением, иначе страна вообще останется вне футбольного мира.