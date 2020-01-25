В сенатских слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа на этой неделе наступает поворотный момент. До этого в течение 3 дней конгрессмены из палаты представителей зачитывали обвинительный вердикт Трампу. Один из ведущих обвинителей – председатель Комитета по разведке Адам Шифф говорил в течение 6 часов без перерыва, что, по мнению ряда экспертов, просто немыслимо физически.

Но его выступление было выслушано сенаторами с предельным вниманием. Особенно та часть, когда Шифф процитировал подполковника американской армии Александра Видмана. Тот родился в СССР и, когда он был совсем маленьким его семья перебралась в Штаты. Сейчас Видман занимает высокую должность директора Европейского отдела в Совете безопасности США. А до этого он служил в Ираке и за боевые заслуги получил Орден Пурпурного Сердца - высшую воинскую награду в Америке.

Когда Александр вызвался выступать свидетелем в слушаниях по импичменту Трампу в палате представителей, его отец очень разволновался. Но сын успокоил его. "Это Америка, - сказал он. - В этой стране право что-то значит».

Шифф продолжил свою мысль. «Никакая конституция не защитит нас, если в этой стране право не будет ничего значить. Мы не можем доверять президенту, который считает, что он делает все для блага страны, а на самом деле делает это в первую очередь для собственного блага. Так будет продолжаться и в ближайшие семь месяцев. Так будет и на выборах. Если, конечно, его допустят в них участвовать".

Этот рефрен: Трамп прежде всего думает о себе и лишь потом о стране звучал во всех выступлениях критиков президента из числа обвинителей в сенате.

Но теперь наступает очередь защитников, которые также будут выступать в течение 3 дней. И, как полагает влиятельная The Washington Post, они не останутся в глухой обороне, а перейдут в нападение и будут не только доказывать, что в поступках Трампа не было ничего незаконного (речь идет, конечно, о его попытке шантажа украинского президента Владимира Зеленского с тем, чтобы тот передал ему компромат на Джозефа Байдена, основного соперника Трампа на выборах), но и перейдут в атаку и обвинят в демократов в том, что они сами злоупотребляют данной им властью.

Главным вопросом, который должны разрешить сенаторы в ближайшие два дня, является вопрос о вызове свидетелей из числа бывших и действующих сотрудников команды Трампа - его экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона и исполняющего обязанности главы администрации Мика Малвони.