Трамп идет против правды… и набирает очки haqqin.az из Вашингтона
В сенатских слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа на этой неделе наступает поворотный момент. До этого в течение 3 дней конгрессмены из палаты представителей зачитывали обвинительный вердикт Трампу. Один из ведущих обвинителей – председатель Комитета по разведке Адам Шифф говорил в течение 6 часов без перерыва, что, по мнению ряда экспертов, просто немыслимо физически.
Но его выступление было выслушано сенаторами с предельным вниманием. Особенно та часть, когда Шифф процитировал подполковника американской армии Александра Видмана. Тот родился в СССР и, когда он был совсем маленьким его семья перебралась в Штаты. Сейчас Видман занимает высокую должность директора Европейского отдела в Совете безопасности США. А до этого он служил в Ираке и за боевые заслуги получил Орден Пурпурного Сердца - высшую воинскую награду в Америке.
Когда Александр вызвался выступать свидетелем в слушаниях по импичменту Трампу в палате представителей, его отец очень разволновался. Но сын успокоил его. "Это Америка, - сказал он. - В этой стране право что-то значит».
Шифф продолжил свою мысль. «Никакая конституция не защитит нас, если в этой стране право не будет ничего значить. Мы не можем доверять президенту, который считает, что он делает все для блага страны, а на самом деле делает это в первую очередь для собственного блага. Так будет продолжаться и в ближайшие семь месяцев. Так будет и на выборах. Если, конечно, его допустят в них участвовать".
Этот рефрен: Трамп прежде всего думает о себе и лишь потом о стране звучал во всех выступлениях критиков президента из числа обвинителей в сенате.
Но теперь наступает очередь защитников, которые также будут выступать в течение 3 дней. И, как полагает влиятельная The Washington Post, они не останутся в глухой обороне, а перейдут в нападение и будут не только доказывать, что в поступках Трампа не было ничего незаконного (речь идет, конечно, о его попытке шантажа украинского президента Владимира Зеленского с тем, чтобы тот передал ему компромат на Джозефа Байдена, основного соперника Трампа на выборах), но и перейдут в атаку и обвинят в демократов в том, что они сами злоупотребляют данной им властью.
Главным вопросом, который должны разрешить сенаторы в ближайшие два дня, является вопрос о вызове свидетелей из числа бывших и действующих сотрудников команды Трампа - его экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона и исполняющего обязанности главы администрации Мика Малвони.
Болтон является ключевой фигурой. Он работал с президентом, когда разрабатывалась «украинская операция», был против нее и назвал все происходившее «сделкой с наркотиками". Сенаторы- демократы весьма заинтересованы в том, чтобы тот объяснил это определение.
Но Болтона не пускают в Сенат ни его босс, ни юристы Трампа. Президент, выступая в Давосе, заявил, что Болтон «знает его мысли в отношении некоторых людей и их правительств, а все это – дела национальной безопасности».
Демократы рассчитывают на то, что свидетелей попросят прийти несколько влиятельных сенаторов-республиканцев и кворум - простое большинство будет достигнуто. В их кармане вроде бы поддержка Сьюзан Коллинз из Мейна, Лайзы Мурковски из Аляски и Митта Ромни из Юты. Нужен четвертый и им может быть влиятельный ветеран Капитолия - 79-летний Ламар Александр из Теннессси. Он уже не будет переизбираться в этом году и, вроде бы, ничего не потеряет, если выступит за вызов свидетелей. Но известно, что он в дружеских отношениях с лидером республиканского большинства в сенате Митчем Макконнелом, неутомимым защитником президента, И поэтому как проголосует Ламар не знает никто.
Если свидетели будут вызваны, то процесс импичмента получит дальнейший импульс. Если нет, то, скорее всего, все будет закончено в конце этой недели полным оправданием Трампа.
Американцы устали от этого процесса. По данным опроса, проведенного Washington Post - ABC News, рейтинг Трампа вырос до 44 процентов, что на 6 процентов выше, чем в октябре прошлого года. Главным факторов является стабильное положение в экономике. 56 процентов американцев одобряют деятельность президента в этой сфере, а затянувшаяся процедура импичмента их интересует уже не так сильно.
Как пишет Bloomberg, за защитниками Трампа в Сенате будет последнее, а значит, решающее слово. Однако это не будет последним словом, сказанным в американской истории об этом президенте. Но кого сейчас в Америке интересует история?