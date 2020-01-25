Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 15:09

Интерес к крупным международным проектам со стороны иностранных инвесторов характерен для всего мира. Чем раньше финансовые магнаты войдут в лакомый, с их точки зрения, проект, тем больше вероятность прибыли в будущем. Впрочем, для этого их надо уметь заинтересовать. Не исключение - Японский банк международного сотрудничества. На прошедшем в Давосе всемирном экономическом форуме его глава Тадаси Маэда в разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой проявил интерес к строительству международной железнодорожной магистрали Rail Baltiсa, которая должна связать Таллинн, Ригу, Вильнюс, Каунас с Варшавой, прокладывая таким образом «зеленый коридор» для перевозки грузов и пассажиров через всю Европу. По итогам встречи советник президента балтийской страны Симонас Крепшта сообщил агентству BNS, что японцы пристально следят за развитием ситуации вокруг этого масштабного проекта.

Он подчеркнул, что инвесторы из Страны восходящего солнца готовы вложить деньги в реализацию строительства на очень хороших условиях. Получив информацию с берегов Балтики, сколько средств вложит в проект Евросоюз, сколько доплатят Литва, Латвия и Эстония, японские финансисты примут решение об объеме своего вклада в Rail Baltiсa. Известно, что железнодорожная магистраль с европейской колеей должна войти в строй до 2026 года. Но интерес японцев не ограничивается дорогой. Банк выразил желание помогать финансами литовским стартапам — в биомедицине, банковском деле, естественных науках. Важная составляющая политики стран Балтии — энергонезависимость от восточного соседа. Как мы сообщали, Литва вот уже несколько лет получает сжиженный газ из Норвегии, поставляемый танкерами в порт Клайпеда. Также здесь речь идет об отключении от электросетей стран постсоветского пространства. Свои сети балтийские «сестры» планируют синхронизировать с энергосетями Западной Европы и сделать это до 2025 года. Что касается Rail Baltica, то в начале января ревизионные органы трех стран констатировали возможность превышения бюджета строительства и сдвижку сроков сдачи всех объектов. Магистраль должна быть проложена от Таллинна до границы Литвы с Польшей. Длина самой масштабной трассы в регионе составит 870 километров, а цена вопроса — около 6 миллиардов евро.