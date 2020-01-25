Беларусь начала получать нефть из Норвегии
Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил о поступлении первой партии норвежской нефти на белорусский завод «Нафтан».
По данным агентства БелТА, 59 цистерн объемом 3,5 тыс. тонн нефти были доставлены утром 26 января из Клайпедского порта в Новополоцк (Витебская область).
В течение двух недель на белорусский завод поступят также 86 тонн топлива для переработки, перевезенных судном Breiviken.
«Полностью вся партия норвежской нефти, доставленная судном Breiviken, должна поступить на предприятие в течение ближайших двух недель», — уточнил Тищенко.
Напомним, Беларусь не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Белорусские власти распорядились начать импорт нефти от альтернативных поставщиков.