Карабахские сепаратисты возразили Пашиняну: "Ни одного района не вернем Азербайджану"
Представители сепаратистского режима в Нагорном Карабахе, а также кандидаты в «президенты» этого марионеточного образования исключают вариант урегулирования карабахского конфликта, включающий в себя возврат оккупированных 7 районов в состав Азербайджана.
Это стало реакцией на призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанного им в ходе вчерашней пресс-конференции в Капане. В частности, Никол Пашинян отметил, что недавно в прессе появилась публикация, где приводились выдержки из документа, который был на столе переговоров по карабахскому урегулированию, и который Серж Саргсян оставил в наследство.
По его словам, согласно документу, конечными целями всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта являются передача Азербайджану семи районов – Агдам, Физули, Джебраил, Зангелан, Кубатлы, Кельбаджар и Лачин, с условием сохранения коридора между Арменией и Карабахом. Кроме того, переселенцы должны покинуть пять районов. Гражданские власти Азербайджана должны войти в указанные территории после того, как будут размещены международные миротворческие силы и будут выведены находящиеся там вооруженные силы.
После этого Пашинян обратился к кандидатам в президенты «НКР», отметив, что если они и в целом армянское общество поддержат этот вариант урегулирования, то он как премьер-министр немедленно вернет этот документ на стол переговоров.
Первым на призыв Никола Пашиняна отреагировал бывший премьер т.н. «НКР» ныне кандидат в президенты этого сепаратистского образования Араик Арутюнян. В частности, он заявил, что такой вариант урегулирования конфликта «неприемлем».
По его словам, сразу после выборов в «НКР» начнется работа по развитию всех прилегающих оккупированных районов и их заселение.
«Я об этом недавно говорил на встрече с избирателями в Кубатлы и, пользуясь случаем, хочу довести свой месседж до всех армян мира», - сказал Арутюнян.
Спикер «парламента» карабахских сепаратистов Ашот Гулян также выступил в защиту тезиса «не вернем ни пяди земли». По его словам, т.н. независимость Нагорного Карабаха является минимальной целью, а основная задача заключается в объединении с Арменией. Ашот Гулян добавил, что нельзя даже обсуждать вопрос о возвращении территорий Азербайджану.
Единственный кандидат-оппозиционер на выборах нового лидера карабахских сепаратистов Айк Ханумян также заявил, что возвращение земель Азербайджану не может быть предметом переговоров.
К обсуждениям присоединился еще один кандидат Руслан Исраэлян, который отметил, что все оккупированные территории «принадлежат народу Нагорного Карабаха». По его словам, переговоры должны основываться не на взаимных уступках, а «признании Азербайджаном независимости Нагорного Карабаха с прилегающими территориями».
Таким образом, по логике Пашиняна, на переговорном процессе по урегулирования конфликта можно ставить крест. Выступая с очередым популистким заявлением, премьер-министр Армении заявил, что модель урегулирования с возвращением прилегающих районов может быть возвращена на стол переговоров только после согласия кандидатов в «президенты НКР». И все эти кандидаты, как по команде, заявили о недопустимости возвращения территорий. Поэтому Пашинян больше не должен говорить о переговорах. Переговоры должны считаться завершенными и для Азербайджана. Ведь, если в них не подразумевается возврат территорий, то зачем Азербайджану тратить время на этот бессмысленный процесс?