Карабахские сепаратисты возразили Пашиняну: "Ни одного района не вернем Азербайджану"

Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:09

Представители сепаратистского режима в Нагорном Карабахе, а также кандидаты в «президенты» этого марионеточного образования исключают вариант урегулирования карабахского конфликта, включающий в себя возврат оккупированных 7 районов в состав Азербайджана. Это стало реакцией на призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанного им в ходе вчерашней пресс-конференции в Капане. В частности, Никол Пашинян отметил, что недавно в прессе появилась публикация, где приводились выдержки из документа, который был на столе переговоров по карабахскому урегулированию, и который Серж Саргсян оставил в наследство.

По его словам, согласно документу, конечными целями всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта являются передача Азербайджану семи районов – Агдам, Физули, Джебраил, Зангелан, Кубатлы, Кельбаджар и Лачин, с условием сохранения коридора между Арменией и Карабахом. Кроме того, переселенцы должны покинуть пять районов. Гражданские власти Азербайджана должны войти в указанные территории после того, как будут размещены международные миротворческие силы и будут выведены находящиеся там вооруженные силы. После этого Пашинян обратился к кандидатам в президенты «НКР», отметив, что если они и в целом армянское общество поддержат этот вариант урегулирования, то он как премьер-министр немедленно вернет этот документ на стол переговоров. Первым на призыв Никола Пашиняна отреагировал бывший премьер т.н. «НКР» ныне кандидат в президенты этого сепаратистского образования Араик Арутюнян. В частности, он заявил, что такой вариант урегулирования конфликта «неприемлем». По его словам, сразу после выборов в «НКР» начнется работа по развитию всех прилегающих оккупированных районов и их заселение. «Я об этом недавно говорил на встрече с избирателями в Кубатлы и, пользуясь случаем, хочу довести свой месседж до всех армян мира», - сказал Арутюнян.