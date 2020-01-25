Азербайджанских студентов эвакуировали из зоны землетрясения в Турции
Завершился процесс эвакуации граждан Азербайджана из зоны землетрясения в Турции.
Как сообщил глава пресс-службы Минобразования Джасарет Валехов, по распоряжению главы государства из зоны землетрясения эвакуированы 100 азербайджанских студентов.
Все три автобуса, перевозящие азербайджанских студентов и других граждан страны из Турции, доехали до Нахчывана. После этого наши граждане прилетят в Баку специальным рейсом, отправленным в Нахчыван. В аэропорту их встретят представители Минобразования, психологи и представители СМИ.