В Москве расстреляли автомобиль с людьми

В Москве из-за дорожного конфликта расстреляли автомобиль, пострадал один человек. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел на Братеевском мосту. Неизвестный три раза выстрелил в проезжавшую мимо машину из боевого оружия. В результате водитель автомобиля получил ранения, его доставили в больницу. Стрелявший скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.

В конце декабря в Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в метро. По словам очевидцев, злоумышленник был с девушкой, он вел себя неадекватно и размахивал оружием перед людьми. Никто из пассажиров не пострадал.