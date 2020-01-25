В Мали жертвами нападения боевиков стали 15 военных
Пятнадцать сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков на военный лагерь в Мали. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что злоумышленники совершили нападение на военный лагерь в городе Соколо в регионе Сегу.
"По меньшей мере 15 малийских военных были убиты в воскресенье в военном лагере Соколо во время нападения террористов", - заявил источник.
Он добавил, что боевики забрали с собой оружие и военное оборудование из лагеря.