В Мали жертвами нападения боевиков стали 15 военных

Пятнадцать сотрудников сил безопасности погибли в результате нападения боевиков на военный лагерь в Мали. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Отмечается, что злоумышленники совершили нападение на военный лагерь в городе Соколо в регионе Сегу.

"По меньшей мере 15 малийских военных были убиты в воскресенье в военном лагере Соколо во время нападения террористов", - заявил источник.

Он добавил, что боевики забрали с собой оружие и военное оборудование из лагеря.