В Нигерии 29 человек скончались от лихорадки Ласса

По меньшей мере 29 человек скончались от лихорадки Ласса в Нигерии за месяц, 195 случаев заражения подтверждены, сообщает издание Nation со ссылкой на центр по контролю за заболеваниями в Нигерии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

“По состоянию на 24 января 2020 года, 195 случаев заражения подтверждены, сообщается о 29 скончавшихся в 11 штатах”, - говорится в сообщении центра.

Лихорадка Ласса - острое инфекционное заболевание, характеризующиеся тяжелым течением, высокой летальностью, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, геморрагическим синдромом.