Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин. О его кончине «Интерфаксу» сообщили прихожане. Священнослужителю был 51 год.

По словам очевидцев, днем 26 января, около 16:30, Чаплин сидел на лавочке у своего храма. Внезапно ему стало плохо, он упал. «Через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть», — рассказал прихожанин по имени Александр.

В храме изданию «Подъем» подтвердили информацию о смерти Чаплина. «К сожалению, это правда, он скончался перед храмом», — сообщили ТАСС в пресс-службе храма.