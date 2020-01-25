Шэн Сию, специально для haqqin.az 19:30

Случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV в Китае подтверждены у 1975 человек. Число скончавшихся от коронавируса нового типа увеличилось до 56 человек, одна из смертей впервые зафиксирована в Шанхае. Об этом свидетельствуют последние данные Национальной комиссии здравоохранения КНР, опубликованные несколько часов назад сегодня, 26 января. Таким образом, всего за сутки количество официально выявленных случаев заболевания выросло в полтора раза. К моменту, когда вы читаете эти строки, случаи заболевания новым коронавирусом уже выявлены в Гонконге, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии. Тем не менее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказывается объявлять чрезвычайное положение, мотивируя свою позицию малым числом случаев заболевания за пределами Китая. По словам главы этой организации, Тедроса Адханома, власти КНР принимают достаточные меры предосторожности.

И хотя ряд СМИ в этом откровенно сомневаются, принимаемые Пекином меры впечатляют свое масштабностью. Начать стоит с того, что председатель Си Цзиньпин официально взял всю ответственность за борьбу с «уханьской болезнью» персонально на себя. Что для Китая крайне значимо, хотя бы потому, что в этой ситуации вопросам локализации заболевания и лечения инфицированных автоматически присваивается высший приоритет. Очевидна и политическая составляющая – для поддержания своего статуса второй державы мира Китай просто обязан победить этот коронавирус, продемонстрировав международному сообществу свою способность противостоять любым вызовам XXI века – не только военным и политическим, но и в области здравоохранения, вплоть до микробиологии. Специалисты международного уровня заявляют, что вспышка коронавируса - конечно, не самое приятное событие, но это далеко не конец света. Все зависит от того, насколько китайское правительство будет готово к борьбе и какие меры будут приняты. И Пекин демонстрирует свои возможности. После решения председателя КНР и генерального секретаря Коммунистической партии Китая началась классика, то есть проверенные временем и историей шаги – укрепление партийного аппарата на самом угрожающем направлении, в самом эпицентре заболевания – в городе Ухань и провинции Хубэй. Глава организационного отдела ЦК КПК, член Политбюро и секретарь секретариата ЦК КПК Чэнь Си – личность мало известная, но крайне влиятельная в Китае, назначен на должность мэра города Ухань и секретаря горкома партии, одновременно с этим временно исполняющим обязанности главы антиэпидимического штаба. А вот заместитель секретаря партии провинции Хубэй, секретарь партии города Ухань Ма Гоцян, отстранён от занимаемой должности, хотя и остался в распоряжении Чэня Си.

В 18 городах КНР 24 января был объявлен карантин, который в общей сложности затронет около 56 миллионов человек. В Ухань для поддержания порядка и проведения противоэпидемических мероприятий введены части Министерства общественной безопасности, китайский аналог национальной гвардии или внутренних войск. Военные взяли под контроль объекты транспортной инфраструктуры, причем поддерживают карантинный режим с оружием, а на блокпостах ставится военная бронетехника. 23 января жителей Уханя попросили не выходить из дома: с пяти до девяти вечера улицы опрыскивали химикатами, чтобы обезвредить среду. На текущий момент в медучреждениях Китая проходят массовые мобилизации. Врачей и персонал отзывают с отпусков и выходных. В самом Ухане формируются дополнительные врачебные бригады для противодействия пневмонии. Более 30 квалифицированных медработников больницы «Сехэ» при медицинском институте Тунцзи Центрально-Китайского научно-технического университета 22 января вошли в такую ударную бригаду. Медиков отправят работать в самую горячую точку — в больницу Уханьского общества Красного Креста. Ну и, пожалуй, одна из самых важных новостей – в городе-эпицентре «уханьской болезни» буквально с «нулевого цикла», с чистой площадки площадью около 25 тысяч квадратных метров, начали строить больницу для лечения зараженных коронавирусом. Срок – неделя, максимум – 10 дней, вместимость – 1300 пациентов и соответствующий медицинский персонал. Прием пациентов планируется вести с 3 февраля.

Здание, кстати, строят по проекту больницы «Сяотаншань» в Пекине, которую возвели за семь дней во время эпидемии SARS (атипичной пневмонии) в апреле 2003 года, чтобы справиться с большим числом пациентов. Как сообщают источники haqqin.az в Ухани, работы на строительной площадке идут круглосуточно, ночью они проходят под светом прожекторов. По заявлению властей Китая, если необходимо, то в эти же сроки будет построена вторая больница. И в это как-то верится безо всяких сомнений, они смогут. Карантинные мероприятия, кстати, постепенно распространяются на весь Китай. Введены меры безопасности для поездов, самолетов и автобусов по всей стране. На общественном транспорте в Китае повсеместно установлены измерительные станции для проверки на это заболевание. Словом, Китайский Новый год, выпавший в этом году на 25 января, праздник, который вся страна отмечает с размахом и энтузиазмом, большим даже, чем День КНР 1 сентября, фактически не состоялся. Власти отменили крупные публичные мероприятия в других частях страны, в том числе: - Закрыт для посещений Запретный город, дворцовый комплекс Пекина. - Отменены традиционные храмовые ярмарки в Пекине. - Отменен международный карнавал и футбольный турнир в Гонконге. - Отменены все публичные новогодние мероприятия в Макао. И так далее… Разумеется, есть проблемы, так, в частности, обнаружился дефицит одноразовых лицевых масок, которые тут же взлетели в цене. Но самой опасной в нынешней ситуации китайские власти считают угрозу возникновения паники. В чем с ними трудно не согласиться – сегодня основную опасность представляют не сами зараженные, а как раз здоровые, которые могут в любой момент поддаться панике и просто снести все на своем пути. То, что основания для нее нет, ясно любому здравомыслящему человеку. Но у толпы – своя логика, как верно подметил в свое время Густав Лебон, она в интеллектуальном плане ничуть не умнее тех «городских сумасшедших» и истериков, которые наверняка в ней окажутся. По данным той же ВОЗ, от осложнений, связанных с привычным для всех нас гриппом, в мире ежедневно умирают около 1700 человек. И мы как-то спокойно живем с этим знанием. За три недели от нового коронавируса погибли 30 – и в подсознании рождается паническое «ааааааа, мы все умрем».

Лучиком надежды в этой тревожной ситуации стала информация о том, что один из заболевших, находившийся в критическом состоянии, усилиями китайских медиков выздоровел и уже готовится к выписке из госпиталя. Подробности его лечения ожидаются в ближайшее время, а пока ВОЗ предлагает для профилактики заболевания стандартный набор процедур, перечень которых на плакате ниже. Стоит помнить также, что, по предварительным данным, в случае с коронавирусом смертность составляет около 3%. В то время как у Эболы – 50 процентов, а у кори - 15%. При этом, все смертельные случаи, о которых мы знаем на данный момент, произошли преимущественно среди пожилых людей, страдавших от хронических заболеваний (диабет, болезни сердца, гипертония), то есть - с ослабленной иммунной системой.