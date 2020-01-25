К Земле мчится гигантский астероид

Огромный астероид диаметром примерно 990 метров мчится к Земле. Как сообщает газета Express со ссылкой на NASA, ему присвоен номер 163373, он причислен к группе «Аполлонов» и был идентифицирован еще в 1995 году.

Скорость полета небесного тела превышает 57 тыс. километров в час. Как уточняется, для трассы полета астероидов данного типа характерно пересечение орбиты Земли, они потенциально опасны.

Предполагается, что астероид пролетит рядом с Землей 15 февраля. А следующее его приближение произойдет только через 55 лет.