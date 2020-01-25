В Польше ограбили Нобелевского лауреата

В польском городе Вроцлав ограбили квартиру, принадлежащую писательнице, Нобелевскому лауреату по литературе Ольге Токарчук. Об этом сообщает Radio Zet со ссылкой на источники.

Квартира Токарчук расположена в вилле в районе города Вроцлава. В ночь на 26 января неизвестные ворвались в дом писательницы и, предварительно, украли деньги в различных валютах на общую сумму около 20 тысяч польских злотых.

В момент ограбления Токарчук не было дома, поскольку она сейчас находится за границей.

Полиция Вроцлава сообщила о факте ограбления, но отказалась назвать имя владельца квартиры. Соседка Токарчук по вилле подтвердила, что там живет писательница.

В 2018 году Ольге Токарчук присудили Нобелевскую премию по литературе. Писательницу наградили с формулировкой «за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью изображает пересечение границ как форму жизни».