Инара Рафикгызы, собкор haqqin.az 21:20

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по делу 39-летнего Джейхуна Худабахышева, обвиняемого в попытке сжечь собственную жену. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, инцидент произошел в поселке Маштага 5 мая прошлого года. Во время внутрисемейной ссоры Джейхун Худабахышев облил свою жену Разию Асланову бензином и поджег. С тяжелыми ожогами женщина была доставлена в городскую больницу №5.

В отношении мужчины было выдвинуто обвинение по статье попытка умышленного убийства. Затем статья была переквалифицирована в 127.2.2 (умышленное причинение вреда здоровью) УК Азербайджана. Во время допроса Джейхун Худабахышев заявил, что поспорил с женой из-за того, что их дом не был убран. Он отправил своего сына купить бензин, а жене заявил, что подожжет дом. После того, как ребенок вернулся домой и отдал отцу канистру с бензином, мужчина начал обливать им комнаты. В этот момент в ситуацию вмешалась Разия и попыталась остановить своего мужа. «Я облил ее бензином и вышел из дома. Потом я вернулся домой и снова сказал Разие, что сожгу дом. Затем я оттолкнул ее, и она ударилась об электрический обогреватель. На ней сразу загорелась одежда. Я немедленно схватил одеяло и начал тушить. После этого мы отвезли ее в больницу», - рассказывает Худабахышев. Мужчина заявил, что не собирался убивать свою жену.