В Баку мужчина сжег жену из-за невымытой посуды haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по делу 39-летнего Джейхуна Худабахышева, обвиняемого в попытке сжечь собственную жену. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, инцидент произошел в поселке Маштага 5 мая прошлого года.
Во время внутрисемейной ссоры Джейхун Худабахышев облил свою жену Разию Асланову бензином и поджег. С тяжелыми ожогами женщина была доставлена в городскую больницу №5.
В отношении мужчины было выдвинуто обвинение по статье попытка умышленного убийства. Затем статья была переквалифицирована в 127.2.2 (умышленное причинение вреда здоровью) УК Азербайджана.
Во время допроса Джейхун Худабахышев заявил, что поспорил с женой из-за того, что их дом не был убран. Он отправил своего сына купить бензин, а жене заявил, что подожжет дом. После того, как ребенок вернулся домой и отдал отцу канистру с бензином, мужчина начал обливать им комнаты. В этот момент в ситуацию вмешалась Разия и попыталась остановить своего мужа.
«Я облил ее бензином и вышел из дома. Потом я вернулся домой и снова сказал Разие, что сожгу дом. Затем я оттолкнул ее, и она ударилась об электрический обогреватель. На ней сразу загорелась одежда. Я немедленно схватил одеяло и начал тушить. После этого мы отвезли ее в больницу», - рассказывает Худабахышев.
Мужчина заявил, что не собирался убивать свою жену.
В свою очередь, работающая в хлебопекарном цехе Разия Асланова рассказала, что после возвращения с ночной смены увидела, что ее муж снова выпил. Она отправилась спать, поручив дочери разбудить ее после того как проснется муж.
«Позже он разбудил меня с криками и, схватив за волосы, поволок к раковине и начал спрашивать почему я не помыла посуду. Я сказала, что вернулась с ночной смены уставшей и сейчас вымою посуду. Но он не слушал меня и начал избивать. Потом он позвал нашего сына и сказал ему купить бензин», - рассказывает женщина.
Разия Асланова отметила, что сбежала от мужа во двор и ждала, пока он успокоится. В этот момент к ней с плачем прибежала дочь и сказала, что отец обливает дом бензином.
«Я немедленно побежала в дом. Он сразу же закрыл двери и облил меня бензином. Я плакала и умоляла его остановиться, но он зажег зажигалку и направил в мою сторону. На мне сразу же загорелась одежда. Вместе с дочкой мы быстро потушили огонь и не дали ему распространиться по всему дому. У меня были сильные ожоги на левой части тела», - рассказывает женщина.
Выступившие на суде дети также отметили, что их отец часто пил и избивал мать, которая практически целый день работала, чтобы прокормить семью.
Решением суда Джейхун Худабахышев был приговорен к 9 годам тюрьмы.