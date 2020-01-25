Пожар в общежитии беженцев в Баку

26 января, около 11 часов, на втором этаже старого здания поликлиники по адресу ул. Фаталиева, 78, поселка Бакиханова Сабунчинского района города Баку произошел пожар. Пожар был немедленно потушен пожарными подразделениями МЧС.

Как сообщили Trend в комитете, сразу после пожара на место происшествия прибыли помощник председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, начальник отдела миграции, занятости, статуса и социального обеспечения, а также представители местного комитета и комиссия, созданная Государственным комитетом.

По указанному выше адресу временно проживали 40 семей вынужденных переселенцев, в основном из Джебраильского района. В результате инцидента были повреждены три кухни и потолок коридора. В беседе с тремя семьями, кухня которых была повреждена, им предложили поселение в съемные квартиры, две из них приняли предложение.