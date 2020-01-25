В Германии нашли способ побороть антисемитизм в Европе

Необходимо криминализировать отрицание Холокоста на уровне Европейского союза. Такой вариант решения проблемы антисемитизма в Европе предложил глава МИД Германии Хайко Маас, пишет Der Spiegel.

По его словам, попытки исказить факты о Холокосте наблюдаются во всем мире. Почти каждый второй еврей в Германии задумывается о том, чтобы покинуть страну. Так, только в Берлине за шесть месяцев зафиксировали более 400 инцидентов антисемитского характера, добавил глава МИД.

Он уверен, что страны Европы должны консолидировать борьбу с антисемитизмом и выработать общий план действий, в который должны входить меры по уголовному преследованию нарушителей, улучшение защиты иудейских учреждений, а также просветительская работа.

Маас также призвал активизировать борьбу с ксенофобией и кампаниями по дезинформации в Интернете.