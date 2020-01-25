Премьер Нидерландов извинился за действия правительства

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине от лица правительства за действия руководства страны во время Второй мировой войны. Власти Нидерландов не смогли выполнить свою роль в качестве "гаранта справедливости и безопасности", заявил он в воскресенье в ходе выступления в Амстердаме по случаю национального дня памяти жертв Холокоста, передает ТАСС.

Рютте подчеркнул, что извинения важно принести сейчас. "Пока последние жертвы тех событий еще находятся среди нас", - пояснил он.

Еще в 2012 году голландская Партия свободы потребовала от Рютте извинений за пассивное отношение голландского правительства во время преследования евреев. Однако этого сделано не было. Премьер-министр тогда сослался на то, что в 2000 году власти уже принесли извинения за "холодный прием евреев", переживших Холокост.