Трамп встретится с Нетаньяху и его соперником

Президент США Дональд Трамп встретится 27 января в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его политическим противником, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем.

Как передает ТАСС, oб этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники. Ранее Белый дом информировал о том, что встречи пройдут 28 января.

Ожидается, что Трамп обсудит с Нетаньяху и Ганцем детали так называемой сделки века - американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Сначала американский лидер примет премьера, а затем лидера оппозиции. Ожидается, что президент, по данным агентства, поделится с ними деталями плана.

Ранее Нетаньяху заявил, что проведет переговоры с Трампом 27 и 28 января. Ганц сообщал, что встретится с главой вашингтонской администрации в понедельник. Сам план Трамп намерен огласить этой весной.