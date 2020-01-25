Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок НБА Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии. Об этом сообщает TMZ Sports.

Он скончался на 42-м году жизни. По информации СМИ, на борту находились еще три человека, они также найдены мертвыми. Жена Брайанта, Ванесса, среди погибших не числится.

TMZ пишет, что перед тем, как упасть на землю, вертолет загорелся. Причина крушения расследуется.

По словам TMZ Sports, Брайант был одним из четырех человек, летевших на своем личном вертолете над Калабасасом, когда вспыхнул пожар.