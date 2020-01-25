Сбой в Твиттер

Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в воскресенье в ряде стран по всему миру. Как передает ТАСС, это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно сообщают о неполадках жители США, Японии и ряда стран Европы (Великобритании, Испании, Франции, Нидерландов).

В России с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и других городов.

По данным сервиса, 47% пользователей испытывают трудности с использованием приложения для iPhone или iPad. 35% не могут зайти на сайт соцсети.