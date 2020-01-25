Жизнь Гарри и Меган, герцога и герцогини Сассекских вызывает живой интерес в Америке, как и все, что касается монаршей семьи Соединенного королевства. А после того, как внук королевы Елизаветы II и его супруга обосновались на прошлой неделе в Канаде, этот интерес только возрос.

Напомню, что в начале января принц Гарри и его жена Меган неожиданно объявили о желании отказаться от статуса старших членов королевской семьи. Это означало, что на них больше не будут распространяться положенные им привилегии и, кроме того, они будут лишены финансирования из британского бюджета. Это решение вызвало шок не только в королевской семье, но и во всей Великобритании. Однако поданные ее величества в целом поняли и приняли объяснение внука королевы. До этого принц Гарри неоднократно публично заявлял, что семье невероятно трудно выдержать постоянное и пристальное внимание прессы. Он также высказывал опасения, что его жена может стать жертвой "тех же мощных сил", которые привели к гибели его матери, чрезвычайно популярной в Англии Дианы, которую называли "народной королевой".

Елизавета II поддержала желание внука и его жены начать новую жизнь и согласилась с тем, что у них частично сохранится статус членов королевской семьи (они останутся герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри по-прежнему будет иметь титул принца), что они будут жить и в Англии, и Канаде.

Прибытие высокой семьи в Канаду стало в этой стране главной новостью начала года. Дело в том, что эта страна до сих пор признает британскую королеву в качестве главы государства, а канадский генерал-губернатор представляет Елизавету II. Последняя имеет титул, который гласит, что она "Божьей милостью является королевой Соединенного королевства, Канады и других королевств и территорий, главой Содружества и Защитницей веры".

Елизавета II царствует одновременно и в Британии, и в Канаде с 6 февраля 1952. Наследником короны является Чарльз, принц Уэльский, хотя королева - единственный член королевской семьи, кто обладает конституционными полномочиями и у себя на родине, и на ее заморских территориях.