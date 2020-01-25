Канадцы любят королеву, но не хотят платить за отпрысков наши подробности
Жизнь Гарри и Меган, герцога и герцогини Сассекских вызывает живой интерес в Америке, как и все, что касается монаршей семьи Соединенного королевства. А после того, как внук королевы Елизаветы II и его супруга обосновались на прошлой неделе в Канаде, этот интерес только возрос.
Напомню, что в начале января принц Гарри и его жена Меган неожиданно объявили о желании отказаться от статуса старших членов королевской семьи. Это означало, что на них больше не будут распространяться положенные им привилегии и, кроме того, они будут лишены финансирования из британского бюджета. Это решение вызвало шок не только в королевской семье, но и во всей Великобритании. Однако поданные ее величества в целом поняли и приняли объяснение внука королевы. До этого принц Гарри неоднократно публично заявлял, что семье невероятно трудно выдержать постоянное и пристальное внимание прессы. Он также высказывал опасения, что его жена может стать жертвой "тех же мощных сил", которые привели к гибели его матери, чрезвычайно популярной в Англии Дианы, которую называли "народной королевой".
Елизавета II поддержала желание внука и его жены начать новую жизнь и согласилась с тем, что у них частично сохранится статус членов королевской семьи (они останутся герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри по-прежнему будет иметь титул принца), что они будут жить и в Англии, и Канаде.
Прибытие высокой семьи в Канаду стало в этой стране главной новостью начала года. Дело в том, что эта страна до сих пор признает британскую королеву в качестве главы государства, а канадский генерал-губернатор представляет Елизавету II. Последняя имеет титул, который гласит, что она "Божьей милостью является королевой Соединенного королевства, Канады и других королевств и территорий, главой Содружества и Защитницей веры".
Елизавета II царствует одновременно и в Британии, и в Канаде с 6 февраля 1952. Наследником короны является Чарльз, принц Уэльский, хотя королева - единственный член королевской семьи, кто обладает конституционными полномочиями и у себя на родине, и на ее заморских территориях.
При этом, безусловно, канадское правительство во главе с премьер-министром обладает полнотой власти в решении внутренних вопросов в стране. Однако сохраняющийся половинчатый статус Гарри и Меган, в той или иной степени представляющих королеву, вызывает у канадцев смешанное чувство. С одной стороны по данным опросов 60 процентов граждан Страны кленового листа хотели бы, чтобы генерал-губернатор официально назначил лондонских гостей представителями королевы. Но в этом случае канадские власти вынуждены будут платить за пребывание четы на их земле (это по некоторым подсчетам - 9.5 миллиона долларов в год), а против финансирования отпрысков королевы выступают уже 73 процента населения страны.
Канадцы любят традиции, однако лишь треть опрошенных поддерживает сохранение страны в орбите британской короны. Для достижения полной независимости Канады потребуется внести радикальные изменения в Конституцию, а это будет стоить намного дороже, чем, например, оплачивать безопасность Гарри и Меган, которую должна взять на себя Королевская (опять то же упоминание монархии) канадская конная полиция.
Многочисленные политологи Канады ежедневно в телеэфире и на страницах газет убеждают сограждан успокоиться. Поклонники монархии говорят: смотрите, принц Гарри изобрел спортивную игру для ветеранов, которая только что была проведена в Торонто. А Меган недавно посетила женский приют в Ванкувере. Есть и такие, кто полагает, что пребывание королевских отпрысков на канадской земле будет стимулировать развитие туризма.
Что же касается самих Гарри и Меган, то их беспокоит в первую очередь спокойствие своей семьи. Они поселились на острове Ванкувер, вдали от города с одноименным названием, однако и там их достают вездесущие папарацци. Так, в минувший понедельник на страницах местных газет были опубликованы сделанные из кустов фотографии Меган, которая в сопровождении сына Арчи выгуливала своих собак - Гая и Озома.
Супружеская чета предупредила о том, что если подобное будет продолжаться, то она подаст в суд. В Канаде, в отличие от многих других стран, довольно высока судебная планка, которая запрещает журналистам вторгаться в частную жизнь граждан. Однако папарацци это вряд ли не остановит - они уже пытаются с помощью квадрокоптеров снять внутренне убранство виллы, в которой поселилась королевская чета, и будут продолжать нести круглосуточное дежурство у их обители. Что же поделать - за удачно сделанные снимки гангстеры от журналистики получат высокие гонорары, которые позволят оплатить любые выписанные судом штрафы.