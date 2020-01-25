- Учитывая непростые отношения между Москвой и Вашингтоном, российский президент Владимир Путин анонсировал встречу глав пяти государств - членов Совета безопасности ООН. Вы полагаете, такая встреча состоится?

- Очень рассчитываю на это, потому что в настоящий момент такая встреча более чем востребована. Американцы пытаются выстроить современные международные отношения исключительно в соответствии со своим пониманием того, как должен быть устроен мир. И они имеют право на такое, свое, понимание, но не имеют права навязывать его другим странам. Если бы это происходило в 1945 году, то не было бы ни ООН, ни того мира, в котором мы, собственно, сейчас живем. На мой взгляд, возврат мира к модели, которая включала бы в себя различные мнения, перезапуск той системы, которая была 75 лет назад, стало бы отличным сюжетом в современной истории человечества.

Надеюсь, предложенный Путиным саммит состоится. Во всяком случае эту идею поддерживают как минимум еще два члена СБ ООН - Китай и Франция. Понятно, что у англосаксов своя традиция принятия подобных решений, но будем рассчитывать на то, что Вашингтон и Лондон не будут противопоставлять себя другим членам СБ ООН.

- В современном мире экономические санкции стали новым видом давления на суверенные страны. Как долго, по-вашему, США и Европа еще будут использовать этот инструмент для достижения своих целей?

- Если этим односторонним санкциям будут противостоять только отдельные страны, например, те же Россия и Китай, и если эта политика Запада, абсолютно противоречащая международному праву и нормам ВТО, не будет встречать коллективного отпора со стороны всех государств, думаю, этот процесс может растянуться надолго. Убежден, что раскручивание системы односторонних санкций, применяемых либо американцами, либо европейцами в обход решений СБ ООН, является очевидным нарушением международного права и инструментом недобросовестной конкуренции. Несмотря на лозунги отстаивания каких-то ценностей, продвижения демократии, санкции являются исключительно инструментом геополитической и геоэкономической борьбы. И эта тема все больше и больше представляет угрозу устойчивому развитию мира.

Но в последнее время заметно, что Европейский союз начинает понимать пагубность этой политики и то, какие риски несет собой эта санкционная практика. ЕС все больше и больше склоняется к отрицанию такой политики, нежели к соглашательству с американцами, которое мы видели ранее.

- Тем не менее, как опытный политик, вы не станете отрицать главенствующую роль доллара в мировой экономике. Как вы думаете, сможет мир в конце концов что-то противостоять могуществу доллара?

- Если сложившаяся нынешняя мировая финансовая система не будет использоваться против других стран, то она имеет право на существование. Эта давно сложившаяся серьезная конструкция, и было бы неправильно ее расшатывать, потому что в таком случае пострадают все страны. Я против того, чтобы эту систему разрушить только потому, что в названии основной валюты есть наименование - США. Но вместе с тем считаю, что система должна быть многовариантной и с участием альтернативных мировых валют. Это требование времени, но оно не должно сопровождаться исключительным выдавливанием из мировой системы американской валюты.

- Давайте поговорим о региональной политике. Многие страны НАТО, в том числе Турция, выступают за скорейшее принятие Грузии в альянс. Насколько вступление Грузии в НАТО противоречит геополитическим интересам России в регионе Южного Кавказа?

- Конечно, мы неоднократно заявляли, что продвижение НАТО к границам России противоречит нашим национальным интересам и мы категорически против такого развития событий. Что касается Турции, то я не стал бы идеализировать российско-турецкие отношения. Мы научились взаимодействовать с этой страной в решении различных острых вопросов, но это не означает, что наши страны выступают с единых позиций по разным международным аспектам. В наших взаимоотношениях есть острые вопросы, которые тревожат, настораживают. Если и Анкара выступает за скорейшее вступление Грузии в НАТО, то это вызывает сожаление, потому что опыт 2008 года показывает, что безответственные обещания Грузии кружат голову некоторым грузинским политикам и накаляют обстановку в регионе Южного Кавказа.

- Отношения Москвы и Минска тоже сейчас нельзя назвать безоблачными. Как вы представляете перспективы российско-белорусских взаимосвязей?

- Не готов сказать, что господин Лукашенко настроен атироссийски. Он не выступает против России, он, по его мнению, защищает национальные интересы. И я не стал бы вкладывать в его заявления определенные антироссийские нотки. Нас, конечно, сейчас многие пытаются поссорить. Но мы прагматичные партнеры, строим союзное государство, хотя и не без проблем. Как два союзных государства мы научились договариваться. Надеюсь, и на этот раз мы найдем взаимоприемлемое решение проблемных вопросов.

- Вместе с тем многих в бывших советских республиках настораживает желание России восстановить СССР…

- Это бред наших недоброжелателей. Часть гибридной войны против России, чтобы рассорить нас с соседями. Никаких таких планов у России нет и в помине. Заявляю это ответственно как российский политик, хорошо знающий и настроения в российском обществе, и планы российского политического руководства. Стремление возродить Союз России приписывают для того, чтобы демонизировать ее, оттолкнуть от нее соседей и союзников. Это совершенно циничная прагматичная геополитическая игра, и поэтому мой совет нашим друзьям - не поддаваться на эти провокации. Мы выстраиваем равноправные отношения с нашими партнерами по ЕАЭС, возможно, и Азербайджан когда-нибудь вступит в эту структуру. И обратите внимание, наше сотрудничество базируется на абсолютном равенстве участников, несмотря на разные экономические и политические потенциалы и возможности. В современном мире это принципиальная позиция России - мы не повторяем ошибок, который делал Советский Союз, выстраивая свои отношения по принципу старшего и младшего брата.

- И, наконец, обратимся к острой для нас проблеме - карабахскому конфликту. Вы считаете, Москва использует весь возможный потенциал для его урегулирования?

- На это счет у меня нет никаких сомнений - потому что потенциал Москвы уникален, потому что у нас нет здесь никакой скрытой повестки дня, хотя она есть у некоторых других участников этого процесса, в том числе и среди стран, входящих в МГ ОБСЕ. В этом смысле Россия ведет открытую политику, и единственный ее интерес - это содействие выработке такого решения этого конфликта, который устроит и Армению, и Азербайджан. Любое решение, которое устроит Ереван и Баку, будет поддержано Москвой.