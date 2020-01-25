Появилась информация о 90 тысячах зараженных коронавирусом

Официальная статистика по количеству заразившихся новым коронавирусом в Китае не соответствует действительности. Инфицированных на самом деле — 90 тыс. человек, заявила медсестра из Уханя, китаянка Цин Ху, сообщает Росбалт.

Эту информацию женщина ничем не подтвердила. Она также не уточнила, откуда взяла эти данные.

На своей странице в Twitter она разместила соответствующий пост с видео. Ролик посмотрели более 2 млн человек.

Ранее министр здравоохранения Китая Ма Сяовэй признал, что информация о новом вирусе ограничена, а председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о «тяжелой ситуации» в стране.

Напомним, по последним официальным данным, число жертв эпидемии нового коронавируса в Китае достигло 57, более двух тысяч человек инфицированы.