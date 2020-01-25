Ротшильды потребовали от властей Вены 110 млн евро

Иск в суд подан на муниципалитет австрийской Вены от лица наследников династии Ротшильдов. Последние требуют возместить ущерб за конфискацию имущества у их близких немецкими нацистами в годы Холокоста, пишет газета The Financial Times.

По данным СМИ, было конфисковано имущество фонда, основанного бароном Альбертом фон Ротшильдом в 1905 году в память о его младшем брате Натаниэле Фрейхерре. В 1938 году нацисты распродали имущество фонда по заниженным ценам, при этом часть получил муниципалитет Вены, часть — руководство Третьего рейха. В последние годы власти Вены начали распродавать недвижимость, что совпало с резким ростом цен. Правнук Альберта фон Ротшильда и его родственники считают, что австрийские чиновники незаконно пользуются результатами нацистской экспроприации.

По данным СМИ, это процесс может стать самым крупным в истории о реституции по поводу имущества, захваченного во время войны.