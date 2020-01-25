Глава ВОЗ отправился в Китай из-за вспышки коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отправился в Пекин из-за вспышки нового китайского коронавируса 2019-nCoV. Об этом он сообщил в своем Twitter.

В Пекине он встретится с правительством Китая и экспертами в области здравоохранения. «Мои коллеги из ВОЗ и я хотим понять дальнейшее развитие событий», — написал глава ВОЗ, указав на необходимость укрепить партнерство с Китаем для защиты от коронавируса.

Ранее китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань. Власти страны предупредили, что темпы роста эпидемии ускорятся, поскольку за последние дни способность инфекции передаваться от человека к человеку усилилась. В то же время правительство КНР заявило, что до сих пор нет четкого представления об опасности, которую могут нести мутации вируса.