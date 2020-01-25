Эльмир Алиев, отдел спорта 01:56

Национальная арена гимнастики в Баку уже давно приобрела статус одного из главных гимнастических центров в мире. Ежегодно для проведения учебно-тренировочных сборов сюда приезжают представители десятков стран. В эти дни на арене тренируется сборная Израиля по художественной гимнастике и, в частности, одна из сильнейших гимнасток планеты, одна из фавориток предстоящей Олимпиады в Токио, 6-кратный призер чемпионата мира-2019 в Баку Линой Ашрам, а также еще одна будущая участница Олимпиады-2020, спортсменка с бакинскими корнями Николь Зеликман.

«Почему мы выбираем для проведения сборов Азербайджан? Баку расположен недалеко от Израиля – примерно три часа полета без пересадок. Но выбираем мы Азербайджан, конечно, не только и не столько из-за легкодоступности, а из-за великолепных условий, которые здесь есть, - рассказывает haqqin.az тренер Линой Ашрам Айелет Зуссман. - В прошлом году мы тренировались в Баку пять раз. Мы подпитываемся здесь особой энергией, нас принимают тут как своих. Главный тренер сборной Азербайджана Мариана Василева прекрасно к нам относится. У наших гимнасток есть отличная возможность воочию увидеть, как Азербайджан развивает гимнастику. Я все это увидела в прошлом году, но я знала об этом и раньше. Сегодня Азербайджан - самая продвинутая страна в мире гимнастики. И не только благодаря условиям, но и благодаря видению того, как надо развивать гимнастику. На мой взгляд, сегодня в Азербайджане лучшая школа гимнастики. И я это говорю не потому, что сейчас нахожусь здесь. У вас отличная команда, отличные тренера. Так что все замечательно! Я думаю, что очень скоро азербайджанские спортсменки будут бороться за самые высокие места. У ваших гимнасток безумно красивая программа. Это настоящее искусство! Потрясающая работа тренеров и хореографов. Это лучшие упражнения, которые я когда-либо видела. Линой Ашрам и Николь Зеликман готовятся к Олимпиаде вместе. Сейчас они работают над новой программой. Очень хорошо, когда есть возможность выехать на сборы, сменить обстановку, атмосферу, тренировочный зал. В марте нас ждут первые соревнования. Что надо сделать Линой Ашрам, чтобы опередить на Олимпиаде российских гимнасток? Мы не думаем об этом. Мы постараемся показать лучшее, на что способны. Надо просто быть максимально подготовленными и не думать о соперницах, будь то российские гимнастки, азербайджанские или какие-либо другие. Все хотят быть на вершине. Но выиграет тот, кто подготовится лучше, кто больше работал и смог сохранить хладнокровие в последний момент».

В прошлом году 20-летняя Линой Ашрам выиграла два золота (с мячом и булавами) на Европейских играх в Минске, завоевала четыре серебра (обруч, булавы, лента, командное первенство) и две бронзы (мяч и многоборье) на чемпионате мира в Баку, уступая лишь российским гимнасткам. На Олимпиаде в Токио, где в индивидуальных соревнованиях будет разыгран только один комплект медалей, Линой постарается выступить как минимум не хуже. «Нужно, в первую очередь, безошибочно исполнить свою программу, - говорит титулованная гимнастка. - Я не знаю, хватит ли этого для победы. Но если я выполню все идеально, то в любом случае буду довольна собой. Желаю себе побольше здоровья, удачи и получать удовольствие от тренировок и выступлений. Я во второй раз приезжаю в Азербайджан на сборы. Мне здесь нравится. Тут огромный зал, много ковров, прекрасные люди. Я чувствую себя здесь как дома. Сборы проходят по плану. У меня новая программа. Она мне очень нравится. Надо много работать и сделать все от меня зависящее, чтобы показать всем, кто такая Линой Ашрам и на что я способна!» Как известно, в Израиле армейская служба для женщин является обязательной. Линой Ашрам уже отдала долг родине, а недавно в армию сроком на два года была призвана Николь Зеликман. И это несмотря на то, что она завоевала право выступать на Олимпиаде и должна сейчас сосредоточиться на подготовке к Токио-2020. Правда, для некоторых спортсменов и спортсменок делаются исключения, чтобы у них была возможность тренироваться и выезжать на сборы и соревнования. «Николь уже прошла 3-недельную срочную службу, когда практически нельзя покидать воинскую часть, - рассказывает ее тренер Элла Самофалова. - После трех недель ей разрешили тренироваться в нормальном режиме, мы подтянули ее физическое состояние, составили новые упражнения. Армия очень полезна, в том числе и для девушек. Гимнасткам это потом помогает в спорте. В какой-то степени после армейской службы наши тренировки кажутся легкой прогулкой. Все-таки в армии надо безусловно подчиняться. Мы это все понимаем и относимся к этому нормально. Израиль без художественной гимнастики выживет, а вот без армии – нет. В целом все достаточно строго, но тем не менее прогрессивным спортсменам в израильской армии делаются поблажки. Там с пониманием относятся к обращениям со стороны спортивных федераций».

«Да, три недели в армии были сложными, - признается сама Николь. - В Израиле служба в армии обязательна, однако спортсменам создают условия, чтобы можно было тренироваться». Николь Зеликман, которой 30 января исполнится 19 лет, рассказала о том, что ее родители – Елена и Андрей - уехали из Баку в 1993 году. Два года прожили в России, а в 1995-м перебрались в Израиль. «Они родились в Баку, поженились тут. Моя мама – тренер по художественной гимнастике. Но меня она уже не тренирует, готовит маленьких девочек. Папа в детстве активно занимался баскетболом. Когда они переехали в Израиль, он там некоторое время работал баскетбольным тренером. А сейчас у него есть фитнесс-клуб. Дедушка с папиной стороны тоже живет в Израиле, бабушка, к сожалению, уже скончалась. А мамины родители живут в России. Все переехали из Баку. После отъезда мои родители впервые приехали в Азербайджан в 2014 году. Здесь проходил чемпионат Европы, а я была запасной. Была возможность посмотреть город. Помню, что папа и мама восхищались тем, как Баку изменился. Когда они уезжали, тут все было совсем по-другому. Родители были в шоке от того, какое развитие получил город».

Тренер Элла Самофалова ставит перед Николь задачу выйти в финал Олимпийских игр, а сама спортсменка ждет от себя безошибочного выступления и хочет «насладиться моментом». «Элла – тренер высокого уровня. Она воспитала первую медалистку Израиля в художественной гимнастике Нету Ривкин, работала с групповой командой. Она знает, как готовить к Олимпиаде. Мы с ней четвертый год вместе». В свою очередь, тренер довольна тем, как проходят сборы в Баку: «Все идет по плану и даже лучше. Это очень важный сбор. Когда гимнастки выезжают за рубеж, они тренируются с еще большим усердием. На заграничном сборе спортсменка хочет и на других посмотреть, и себя показать. Появляются дополнительные стимулы. В Азербайджане не только есть прекрасные условия, но и очень хорошая школа, одна из лучших в мире. Сюда очень приятно приезжать. И мы даже не рассматриваем какие-то другие варианты с местом проведения сборов. Знаем, что поедем в Азербайджан, как к себе домой (улыбается). От Николь на Олимпиаде жду выхода в финал. Это будет очень хороший результат. А что касается Линой Ашрам, то хочу, чтобы она подтвердила на Играх свои нынешние результаты. Я очень люблю Линой, ее тренера. Мы работаем вместе.