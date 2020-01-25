Неизвестный сообщил о бомбе на борту российского самолета

Российский лайнер, выполняющий рейс из Хабаровска в Москву, прервал полет из-за сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. Самолет направляется обратно в Хабаровск. Информацию об этом подтверждает и ТАСС.

«Сегодня поступил сигнал о том, что самолет рейс 1713 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетал в направлении Хабаровск-Москва, заминирован. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, то есть Хабаровск. В настоящее время аварийно-спасательная команда аэропорта и оперативные службы приведены в готовность. Мы ожидаем посадки рейса», — сообщили РБК в пресс-службе Международного аэропорта Хабаровск.

По информации портала Flightradar24.com, спустя час после полета лайнер подал сигнал (сквок) на высоте почти 10 тысяч над Зейским водохранилищем и начал разворачиваться в сторону аэропорта вылета.