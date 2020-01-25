Социальный проект Банка Республика удостоен награды

Банк Республика, реализовавший в прошлом году множество успешных социальных проектов, в очередной раз стал обладателям национальной премии в области корпоративной социальной ответственности Milli KSM Mükafatı 2019.

Банк Республика был удостоен Национальной премии КСО за социальный проект «Я тоже смогу!», который был реализован для детей с ограниченными физическими возможностями.

В конкурсе принимали участие более 50 проектов, реализованные в 2019 году. Жюри премии состояло из представителей Министерства экономики Азербайджана, Министерства образования, Агентства развития малого и среднего бизнеса, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Национальной конфедерации организаций предпринимателей, Ассоциации женщин-предпринимателей, службы ASAN, CSR Europe, CSR Turkey, Агентство PROAKTIV PR, а также представителей различных НГО и частных организаций.

Проект банка был выбран в номинации «Достойный труд и экономический рост», которая включена в 17 целей в области устойчивого развития, принятых Генассамблеей ООН.

В рамках проекта в течение месяца были организованы обучающие занятия по изготовлению ручных работ для детей с ограниченными физическими возможностями. Во время занятий, проводимых опытными педагогами и психологами, дети получили новые навыки по изготовлению ручных работ. По окончании проекта в головном офисе банка была проведена выставка изделий ручной работы, изготовленных детьми. Выставка с большим интересом была воспринята сотрудниками и клиентами банка, а изделия ручной работы, изготовленные детьми, были распроданы в короткие сроки.

Как сообщили из банка, политика корпоративной социальной ответственности является одним из приоритетных направлений, так Банк Республика и в будущем будет реализовывать различные социальные проекты.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.