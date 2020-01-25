По сравнению с итогами 2018 года капитал банка вырос на 137.3 млн (48.59%) и составил 419.73 млн манатов. Банку удалось нарастить кредитный портфель на 32.33% до 1.830 млрд манатов; прирост за 2019 год составил 447.038 млн манатов. На начало 2020 года это самый высокий показатель среди частных банков страны.

По итогам деятельности в 2019 году основные финансовые показатели ОАО Халг Банк демонстрируют стабильный рост. Объем активов банка на начало 2020 года вырос на 22.42%, или 450.3 млн манатов по сравнению с данными на начало 2019 года, составив 2.458 млрд манатов, и Халг Банк по основным показателям сохранил за собой место в тройке крупных частных банков Азербайджана.

Главный индикатор высокого доверия клиентов - объем депозитного портфеля - за прошедший год вырос на 36.17% и достиг 1.715 млрд манатов.

Финансовый год банк завершил с прибылью в 41.970 млн манатов. Объем прибыли по сравнению с итоговыми показателями на конец 2018 года вырос на 57.6%.

В 2019 году Халг Банк продолжил успешное сотрудничество с международными и местными партнерами, организациями, глобальными платежными системами. Банк продолжил активную деятельность по приоритетным направлениям стратегии развития – расширению продуктовой линейки, росту обьема безналичных расчетов, развитию сети банкоматов и ПОС-терминалов. Банк придает особое значение развитию филиальной сети, приступивший к деятельности в 2019 году филиал «Мардакян» стал тридцатым филиалом банка.

В 2019 году Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service оценило рейтинг банка по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте на уровне В2 и утвердило прогноз по рейтингу стабильным (Stabil). Агентство подтвердило базовую кредитную оценку (Baseline Credit Assessments) на уровне В3, долгосрочные и краткосрочные рейтинги риска контрагентов в местной и иностранной валюте на уровне B1(cr)/Not Prime/(cr) (16 апреля 2019 года).

В рамках осуществляемого банком проекта «Халг Аманаты» в 2019 году широкой общественности были представлены полное собрание сочинений великого азербайджанского поэта, мыслителя М.Ш.Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках и художественный альбом, посвященный жизни и творчеству Народного художника Таги Тагиева. Сборник произведений М.Ш.Вазеха, помимо Баку, был презентован также в Берлине, специально к этому событию была приурочена научная конференция в берлинском университете Гумбольдта.

Подводя итоги финансового года, который был годом пятнадцатилетия основания Халг Банка, необходимо отметить, что банк упрочил ведущие позиции в банковском секторе Азербайджана, в связи с чем выражает благодарность своим клиентам и партнерам за сотрудничество в 2019 году, так как все перечисленные успехи - итог совместной деятельности лояльных клиентов и партнеров, команды профессиональных сотрудников, продуманной и эффективной управленческой политики.