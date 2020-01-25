Арестованный банкир угрожает Günay Bank из Твиттера

В своей очередной эпистоле в этой соцсети бывший банкир решил шантажировать свой родной Günay Вank, который несколько лет успешно грабил, и предупредил его руководство, что на ближайших заседаниях суда расскажет о подпольной кухне этого финансового учреждения.

Арестованный банкир Эмин Зейналов, пока идет процесс по его делу, развернул бурную интернет-деятельность. Чуть не каждую неделю, как заядлый блогер, он пишет статусы о своей жизни. Но если раньше его «творчество» появлялось на facebook, то теперь он предпочитает Тwitter.

Между тем haqqin.az который уж раз обращает внимание, что в местах лишения свободы и уж тем более в следизоляторе, где сейчас находится Э.Зейналов, запрещено пользоваться средствами коммуникации – телефоном, компьютером. И такой пункт в Уголовно-процессуальном кодексе и Кодексе об исполнении наказаний, статьи которого, касающиеся содержания заключенных, распространяются и на следизоляторы, абсолютно правомерен, ведь арестованный может информировать своих подельников на воле о ходе следствия, путать следы и другими способами мешать следствию. Почему же экс-банкиру Зейналову, уголовное дело которого состоит из нескольких томов, а судебный процесс длится уже долгое время, руководство Кюрдаханского СИЗО делает такие поблажки?

Можно предположить, что обвиняемый попросил своего адвоката выступать в соцсетях от его имени, но и это является нарушением закона. Как бы то ни было, но Эмин Зейналов «каждый день в эфире» и даже позволяет себе шантажировать своих бывших сотрудников и пострадавших от его мошеннических действий граждан. Вот вам и наглядный результат игнорирования установленных правил!

Надо сказать, что сначала Зейналов тем же путем отправил своему бывшему шефу - главе Günay Bank письмо, в котором просил у него прощения за содеянное. Видимо, не получив ответа, он и прибег к шантажу.

В частности, в ходе судебного разбирательства выяснилось, что ни один из 19 пострадавших не получал никаких документов, когда передавал деньги в Günay Bank. Скорее всего, это один из фактов, которым Зейналов хочет надавить на руководство банка с целью разделить ним свою ответственность.

Раз уж обвиняемый пользуется интернетом, напомним ему, что до Günay Bank он работал в Kapitalbank и других финучреждениях и везде наследил своими грязными делами. Так что своим шантажом он может вызвать ответную реакцию, и на свет божий, а именно в суд пойдут материалы о его махинациях аж с 2014 года.