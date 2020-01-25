Мемуары Мишель Обамы принесли ей Grammy

Награду бывшей первой леди США вручили за изданные ею мемуары под названием "Становление", которые вышли в том числе на аудионосителях. Книга Мишель Обамы переведена на 31 язык, она также продается в Австралии, Великобритании, Франции, Германии и многих других странах.

Мемуары поделены на три части: "Становясь мною", "Становясь нами" и "Становясь большим". В свет мемуары вышли в ноябре 2018 года и за первые дни продаж были куплены 1,4 миллиона экземпляров в печатном и цифровом вариантах.

Вручение музыкальной премией Grammy состоялось в воскресенье в Лос-Анджелесе. Четыре премии получила Билли Айлиш - как лучший исполнитель года, за лучший альбом, лучшую песню и лучшую запись.