Мамедъяров и Мнацаканян встретятся в Женеве

Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении - Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна состоятся в Женеве 29-30 января. Об этом сообщила пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, Зограб Мнацаканян проведет встречи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Затем при их посредничестве состоятся переговоры Мнацаканяна с Эльмаром Мамедъяровым, на которых стороны обсудят широкий спектр вопросов, касающихся урегулирования карабахского конфликта.

В последний раз министры двух стран встречались в декабре 2019 года на полях саммита глав МИД стран ОБСЕ в Братиславе.