Хорошие новости для владельцев этих карт

До сих пор пользователи Tamkart могли контролировать все транзакции по картам через мобильное приложение банка IBAm. В дополнение к этим операциям услуга «Личный кабинет» предоставляет клиентам информацию об общей задолженности, основной задолженности, начисленных процентах, суммах к оплате, товарах приобретенных в рассрочку в торговых пунктах-партнерах банка, платежах по ним и прочей информации.

Международный банк Азербайджана создал «Личный кабинет» для владельцев нового карточного продукта Tamkart. Теперь владельцы Tamkart смогут контролировать свои карточные счета и покупки круглосуточно в режиме онлайн, с помощью недавно запущенной услуги «Личный кабинет».

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно зайти на сайт https://cabinet.tamkart.az и войти в раздел «Личный кабинет». Чтобы воспользоваться «Личным кабинетом», нет необходимости в прохождении регистрации. Владельцу Tamkart достаточно ввести FIN номер удостоверения личности, номер мобильного телефона и последние 4 цифры номера карты Tamkart. В будущем кабинет также будет интегрирован в мобильное приложение банка IBAm. Пользователи Tamkart смогут получить доступ к этой информации в своем личном кабинете IBAm.

Tamkart - это дуал-карта, которая сочетает в себе функции дебетовой и кредитной карт. Владельцы Tamkart могут приобрести любой продукт в сети партнеров Международного Банка Азербайджана, разделив его стоимость на равные части и оплатить покупку такситами в период до 24 месяцев. Для любого другого типа транзакций клиентам предоставляется беспроцентный льготный период равный 1 месяцу. Услуга SMS-уведомлений для обеих карт бесплатна.

Преимущества Tamkart на этом не заканчиваются. Эта карта дает своим владельцам как минимум 2% выплат по кэшбеку в любом торговом пункте, включая онлайн покупки. Процент кэшбека может достигать 20% на платежи посредством Tamkart, проводимые у определенных партнеров банка. Кроме того, эта функция применяется к обеим картам, входящим в Tamkart, - как к дебетовой, так и к кредитной. При обналичивании средств с дебетовой Tamkart в банкоматах Международного Банка Азербайджана комиссия также не взимается.

Найти более подробную информацию и заказать Tamkart можно на официальном сайте продукта: www.tamkart.az или на странице в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/tamkart.az/.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.