Джейхун Байрамов: Некоторым школам Баку будут выделены автобусы обновлено 12:23
До начала нового, 2020 учебного года, для школ на территориях Баку, где наблюдается высокая плотность учащихся, будут организованы перевозки школьными автобусами. Об этом заявил на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года, министр образования Джейхун Байрамов, сообщает собственный корреспондент haqqin.az. Министр сказал, что на встречах с родителями обсуждался вопрос организации перевозок школьными автобусами.
По его словам, Минобразования тесно сотрудничает с Бакинским транспортным агентством в этом направлении: «Рабочая группа БТА и Минобразования работают в этом направлении. Совместными усилиями до начала нового учебного года мы добьемся выделения автобусов школам с большим числом учащихся в Баку. На первом этапе это охватит не все школы. Но, считаю, это полезное начинание».
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«В Азербайджане наблюдается демографический рост. За последние годы в общеобразовательном секторе число учащихся увеличилось на 50 тысяч», - заявил на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года, министр образования Джейхун Байрамов, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
Министр отметил, что в ряде населенных пунктов наблюдается довольно высокая плотность учащихся.
«Мы контролируем этот процесс. В поселке Бина Хазарского района, поселке Бинагади Бинагадинского района, в Сулутепе, городе Хырдалан, населенных пунктах Масазыр и Сарай наблюдается плотность учащихся. Поручения, данные по указанным территориям, выполняются. Предусмотрено осуществление проектировочных работ, выделение дополнительных земельных участков, строительство дополнительных школьных корпусов», - сказал министр.