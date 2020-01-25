До начала нового, 2020 учебного года, для школ на территориях Баку, где наблюдается высокая плотность учащихся, будут организованы перевозки школьными автобусами. Об этом заявил на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года, министр образования Джейхун Байрамов, сообщает собственный корреспондент haqqin.az. Министр сказал, что на встречах с родителями обсуждался вопрос организации перевозок школьными автобусами.

По его словам, Минобразования тесно сотрудничает с Бакинским транспортным агентством в этом направлении: «Рабочая группа БТА и Минобразования работают в этом направлении. Совместными усилиями до начала нового учебного года мы добьемся выделения автобусов школам с большим числом учащихся в Баку. На первом этапе это охватит не все школы. Но, считаю, это полезное начинание».