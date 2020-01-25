Посол Джеймс Шарп: Азербайджан расположен в сложном регионе

Великобритания гордится тесным сотрудничеством с Азербайджаном в области безопасности и обороны и на протяжении многих лет поддерживает реформы в этой сфере, заявил журналистам посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на открытии курсов, которые правительство Великобритании организовало для азербайджанских военнослужащих, сообщает Report.

"Думаю, этот курс по оборонному управлению очень важен. Великобритания является постоянным членом НАТО и Совета Безопасности ООН, и у нас есть глобальные интересы", - заявил посол, отметив при этом, что Азербайджан расположен в сложном регионе.

Важнейший вопрос обороны Азербайджана связан с неурегулированным нагорно-карабахским конфликтом, подчеркнул Джеймс Шарп.

В Баку стартовал недельный курс, проводимый подполковником Дарреном Хьюзом из Британской академии обороны и профессором Университета Крэнфилда Лорой Клеер для азербайджанских военнослужащих. Участники курса расширят свои профессиональные знания и аналитические навыки в управлении системами обороны и безопасности.