Названа возможная причина крушения вертолета Коби Брайанта

Вертолет, на котором летел американский баскетболист Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна Мария, мог разбиться из-за плохой видимости. В месте, где произошло крушение, был густой туман, сообщает издание TMZ со ссылкой на информированные источники в департаменте полиции Лос-Анджелеса.

TMZ опубликовало запись переговоров диспетчера. Портал указывает, что пилот вертолета впервые столкнулся с погодными проблемами, когда летел над зоопарком Лос-Анджелеса. Этот район вертолет якобы облетел шесть раз на очень низкой высоте.

«Возможно, пилот ожидал, что со временем туман рассеется», — говорится в материале. До крушения пилот связывался с диспетчером, и на тот момент он кружил над одним районом в течение 15 минут. Спустя некоторое время пилот повернул к горной местности и резко набрал высоту. Спустя пять минут после этого произошла катастрофа.

Об авиакатастрофе стало известно в воскресенье. На борту частного вертолета находились девять человек, все погибли. Сообщается, что вертолет направлялся на баскетбольную тренировку в академию Брайанта.