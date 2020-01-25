Беседовала Тамилла Алиева 12:31

Еще со школы мы все знаем, что человек состоит из воды на 65-80%. Она является основным источником жизни и запускает необходимые нашему организму процессы. Поэтому не стоит недооценивать важность воды, которую мы ежедневно употребляем. Именно о ней мы беседуем с создателем динамично развивающегося в последнее время бренда Şirin Su Эльшадом Алиевым. - Когда к Вам пришла идея начать собственный бизнес? - Я начал свою карьеру в 17 лет. Правда, начинал совсем в другой сфере – страховой. За 15 лет я вырос с рядового сотрудника до должности председателя совета директоров, на которой я проработал 3 года. Но к 33 годам я решил, что пришло время полностью сконцентрировать свое внимание на собственном бизнесе и развитии собственного бренда. - Расскажите, пожалуйста, о компании Şirin Su и об ассортименте предлагаемой продукции. - Итак, компания была создана в 2012 году. Для меня было важно построить дело, которое, помимо материального дохода, приносило бы пользу людям. Дело, которое благотворно влияло бы и повышало стандарты жизни в нашем обществе. И я остановился на такой важной и незаменимой ценности, как вода. Каждый из нас ежедневно нуждается в чистой воде, так как она – основа здоровой жизни. Определившись с выбором, далее я размышлял над тем, какой именно должна быть эта вода. Я объездил разные страны, пообщался с представителями компаний, производящих оборудование в данном сегменте, и убедился, что сейчас мир движется в сторону очищения воды. Активная деятельность человека по преобразованию природы продолжает влиять на загрязнение водоемов на планете, поэтому в западных странах уже отдают предпочтение очищенной воде, а не родниковой. К примеру, крупнейший мировой производитель The Coca-Cola Company использует в производстве напитков только очищенную воду.

Следующим шагом стало заключение договора для получения ответвления от магистральной линии. И конечно же, мы занялись оснащением предприятия. У нас установлено самое современное итальянское оборудование и, кстати, недавно мы увеличили производственные мощности в 3 раза. В итоге, мы получаем идеальный по своим качествам продукт под названием «столовая вода», который подходит для всех потребителей. Мы гарантируем, что вода Şirin Su полностью соответствует тем параметрам, которые указаны на этикетке каждой бутыли. Именно благодаря качеству продукции наша компания укрепила свои позиции на рынке и растет на 30-40% из года в год. В своей работе мы делаем акцент на ритейл-рынок, это 60% наших потребителей. Чем больше физических лиц в портфеле, тем лучше, так как каждый из них – это потенциальный корпоративный клиент. Но мы не забываем и о корпоративных клиентах. Даже больше скажу: у нас есть специальный отдел, занимающийся данным сегментом. У каждого из них есть свой персональный менеджер для обсуждения сервиса и решения поставленных вопросов.

Что касается ассортимента, мы изначально ориентируемся на большие емкости – это 19-, 15- и 5-литровая тара. Пока что мы не вышли на мелкую розницу, но это входит в наши дальнейшие планы. Отмечу также, что мы – единственная в Азербайджане компания, которая выпускает 15 л воды в стеклянной таре. Как вы знаете, стеклотара – наиболее качественный материал для хранения воды. Да, она самая дорогая, тем более мы ее экспортируем, но стекло не вступает в реакцию с водой, оно химически инертно и в итоге в воду не попадают вредные вещества из стеклянной тары. Поэтому первичный заказ 15 л воды у нас составляет около 100 AZN, однако после этого клиент платит всего лишь по 5 AZN. Кроме того, мы используем в производстве бутыли из поликарбоната, который находится на втором месте по безопасности в классификации различного типа тар. - Почему компанию назвали Şirin Su? - Сначала мы хотели подобрать иностранное название, но затем решили, что раз работаем на азербайджанском рынке, то и название должно быть родным для потребителя. После определенных маркетинговых исследований мы пришли к выводу, что хорошая, качественная вода в нашем обществе ассоциируется со словом şirin («сладкая»). Мы недавно провели рестайлинг компании, обновили логотип, рекламную продукцию, но слоган остался неизменным - Həyat qədər şirin. Он полностью отражает задачи нашей компании.

- Насколько часто Вы проводите проверки качества воды? - Наше оборудование гарантирует, что прошедшая все этапы очистки вода соответствует изначально заданным параметрам и стандартам. Но, несмотря на это, мы проверяем качество каждой партии. Отмечу также, что мы одна из немногих компаний на рынке, которая использует защитную термоусадочную пленку на бутылях. Известно, что чем популярнее бренд, тем больше проблем с подделками. И вот данная пленка служит дополнительной защитой в таких случаях и еще одной гарантией качества. Мы известили всех наших клиентов, чтобы звонили сразу нам, если вдруг обнаружат бутыль без пленки. - А каким образом контролируется процесс розлива? - Практически весь процесс очищения воды в Şirin Su автоматизирован. На сегодняшний день человеческая рука притрагивается только к кнопкам, а к бутылям наши сотрудники могут прикоснуться только тогда, когда на них надеты защитные пленки, они укупорены и готовы к транспортировке.

Вся тара, которая повторно используется, механически очищается внешне и внутренне высококачественными спецсредствами, которые мы закупаем у европейских производителей. - Какие принципы организации сервиса использует ваша компания? - Şirin Su уделяет большое внимание развитию IT-инфраструктуры и дигитализации всех процессов. Мы используем очень мощные серверы, хранящие информацию за все годы работы компании. Сотрудники отслеживают в онлайн-режиме весь процесс от момента заказа до доставки продукции. Мы сфокусированы на высоком качестве сервиса, и в компании есть специальный отдел, оперативно решающий проблемы клиентов. Я и сам в курсе всех жалоб, поступающих в компанию, и стараюсь быть доступным для каждого сотрудника. Я считаю, что следует всегда идти в ногу со временем, и поэтому мы непрерывно развиваем нашу веб-страницу. Почему люди должны спрашивать у соседей или ждать отзывы от знакомых о той или иной услуге или кампании, если сегодня можно всю достоверную информацию разместить на сайте? На веб-странице Şirin Su представлена вся информация о нашей компании, полученных дипломах и сертификатах соответствия. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Сейчас в процессе интеграции находится наша программа для смартфонов. Это будет первое приложение в Азербайджане для заказа воды. Но только заказами приложение не ограничится: там будут и другие возможности. К примеру, программа Loyalty, позволяющая накапливать баллы за каждую покупку, которые можно будет потратить в сети наших партнеров. Там также предусмотрены личный кабинет, история заказов, конечно же, возможности онлайн-оплаты и другие.

- Какие бы Вы дали рекомендации потребителям по употреблению питьевой воды? - Самое главное, чтобы потребитель знал разницу между минеральной и столовой водой. Столовая вода бывает в меру минерализирована и подходит для повседневных нужд, таких как приготовление чая, еды и, конечно, питье без кипячения. В минеральной же воде концентрация солей и минералов в разы выше, и поэтому, например, готовить чай из нее неправильно. Для ежедневных нужд следует использовать столовую воду. Еще мне кажется очень странным, что многие люди пьют очищенную воду, но для приготовления чая используют водопроводную. - Возможно, они считают, что очищают воду кипячением? - Вероятно. Но на самом деле кипячение, хоть и убивает опасные бактерии, но не избавляет воду от наличия тяжелых металлов. Ну на 10%, не более.

- Увеличение производственных мощностей, полный рестайлинг, создание первого приложения для заказа воды, продажа первых стеклянных 15-литровых бутылей в Азербайджане… Каких еще результатов компания достигла в 2019 году? - Мы уже 3 года как получаем награду Navigator Business Award, а в этом году нам также вручили премию Trend. Şirin Su является постоянным спонсором различных мероприятий, в основном благотворительных. К примеру, в прошлом году компания выступила спонсором «Елки доброты», которая проводилась для детей, больных талассемией. Мы также спонсировали детский кинофестиваль, международный шахматный турнир, а в 2018 году – Best Model Azerbaijan. Большое внимание мы уделяем и вопросам экологии: наше производство не загрязняет окружающую среду. Вся тара предназначена для многоразового использования, а если какая-то бутыль получает повреждение, мы ее сдаем на переработку. Этим летом все сотрудники компании участвовали в экологической акции по очищению побережья в Мардакяне. Такие мероприятия приносят пользу окружающей среде и еще более сплачивают нашу дружную команду.