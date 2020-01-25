Мировые аналитики: Ильхам Алиев все поменял, Ени Азербайджан победит

«За последние месяцы в Азербайджане произошло несколько политических событий: президент Ильхам Алиев сменил премьер-министра, реорганизовал структуру Кабинета министров, парламент страны был распущен. Досрочные парламентские выборы назначены на 9 февраля. Мы ожидаем, что в новом парламенте, по всей видимости, будет доминировать президентская партия – «Ени Азербайджан», хотя он будет включать и несколько новых членов», - считают аналитики агентства.

По оценкам S&P, реформирование структуры Кабинета министров и роспуск парламента были инициированы с целью проведения структурных реформ и диверсификацию экономики. «Однако эффективность деятельности правительства и парламента в новом составе еще предстоит проверить временем», - подчеркивает агентство.

S&P также отмечает сохраняющиеся геополитические риски, связанные с нерешенностью армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Мы не ожидаем эскалации полномасштабного конфликта в среднесрочной перспективе. Однако по-прежнему считаем перспективы его разрешения отдаленными, учитывая диаметрально противоположные точки зрения сторон по этому вопросу», - подчеркивается в сообщении S&P.