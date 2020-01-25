Подчиняемые аятолле Али Хаменеи военнослужащие три дня скрывали от иранского президента Хасана Роухани факт сбития украинского самолета. Об этом говорится в статье американского издания New York Times, авторы которой восстановили хронологию происходящего в течение первых дней после крушения самолета.

Как передает РБК, глава ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде стал первым высокопоставленным военным, который узнал о допущенной ошибке с самолетом. Он сообщил о произошедшем коллегам, в том числе представителям армии Ирана. Командующие создали комитет для расследования произошедшего и после многочасовых допросов причастных к инциденту доложили об ошибке Хаменеи, по-прежнему игнорируя Роухани, пишет американское издание.

Пока иранские власти отрицали причастность к крушению самолета, продолжает NYT, Роухани несколько раз пытался дозвониться до военных, однако они не отвечали. Члены правительства, которые также звонили представителям армии, получали сообщения о ложности подозрений.

10 января, когда власти Ирана официально назвали версию об ударе по Boeing «большой ложью», военные сообщили президенту правду. По данным NYT, Роухани был «в ярости». Несмотря на возражения военных о дестабилизации ситуации в Иране, президент потребовал немедленно признать «трагическую ошибку» и ее последствия. Один из чиновников, присутствовавших на совещании, проинформировал о происходящем Хаменеи, и он приказал готовить текст заявления с признанием ответственности за авиакатастрофу.

По данным NYT, Роухани потребовал более широкого признания вины со стороны военных и призвал к расследованию в отношении руководителей КСИР. 11 января Хаджизаде публично взял на себя ответственность за произошедшее с самолетом.

Boeing «Международных украинских авиалиний» был сбит двумя ракетами ПВО Ирана в ночь на 8 января. На борту находились 176 человек, все они погибли.