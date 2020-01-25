Land of Fire - призер турнира Кубка мира в Санкт-Морице

В швейцарском Санкт-Морице завершился турнир Кубка мира по снежному поло. Как сообщили haqqin.az в Федерации конного спорта Азербайджана, участвовавшая в чемпионате при поддержке Фонда Гейдара Алиева и при организации Федерации конного спорта Азербайджана команда Land of Fire продемонстрировала европейским зрителям традиции конного спорта Азербайджана, являющегося родиной поло, древнюю культуры Страны огней, а также то, что это край сильных спортсменов.

25 января азербайджанская команда встретилась с командой St. Moritz. В напряженном матче представители Азербайджана продемонстрировали решимость победить, встретив мощное сопротивление соперников. В заключение встречи Land of Fire завоевала путевку в финал.

Согласно турнирной программе, 26 января, чтобы определить победителя третьего места, была проведена встреча между Mazerati и Badrutt’s Palace Hotel. Команда Mazerati превзошла своего соперника.

Во второй игре дня команда Mazerati победила команду Badrutt’s Palace Hotel.

В финальной встрече Land of Fire, представляющая Азербайджан, встретилась с сильнейшим соперником турнира – командой St. Moritz. Встреча, которая прошла в острой борьбе, завершилась победой соперника, и азербайджанская команда заняла второе место в турнире.

После финала прошла церемония награждения победителей. Также были вручены награды и ценные подарки в номинациях «Лучший игрок», «Лучшая команда» и «Лучшая лошадь».

Следует отметить, что очередной, 13-й чемпионат Европы, организуемый Международной федерацией поло в 2020 году, пройдет 10-20 сентября в Баку.