Standard & Poor’s о стабильности курса азербайджанского маната

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings прогнозирует, что в ближайшие четыре года курс азербайджанского маната будет стабильным по отношению к доллару США - на уровне 1,7.

Как сообщает сайт рейтингового агентства, S&P в настоящее время описывает курс маната как режим гибкого курса с периодической фиксацией.

По ожиданиям агентства, если цены на нефть упадут ниже ожидаемого, Центральный банк Азербайджана оперативно отрегулирует курс маната.