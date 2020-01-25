В районах распространения коронавируса в Китае остались азербайджанские студенты

В районах распространения коронавируса в Китае обучаются 7 азербайджанских студентов. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, в настоящее время в Китае учатся около 500 азербайджанских студентов, 62 из них – по государственной линии: «Министерство образования постоянно поддерживает связь с МИД и посольством Азербайджана в Китае.

Связь с этими студентами поддерживается через посольство. По имеющейся у нас информации, более 50 стран обратились к Китаю по вопросам эвакуации своих граждан.

По информации, предоставленной нам МИД Азербайджана, сегодня МИД Китая проведет заседание. После этого станет известно, какие очередные шаги планирует предпринять китайская сторона. В соответствии с обращением, которое будет сделано, будут приняты необходимые меры. Ситуация находится под нашим контролем».