Монголия закрыла границу с Китаем и остановила учебу в вузах
Власти Монголии решили закрыть границу с китайской стороной из-за участившихся в мире случаев заражения новым типом коронавируса, передает РИА Новости.
Решение было принято на экстренном заседании, которое состоялось накануне. Граница Монголии и Китая будет закрыта с 27 января на неопределенный срок.
Кроме того, монгольское правительство распорядилось закрыть университеты и другие образовательные учреждения в стране, чтобы сдержать распространение нового типа коронавируса, сообщает Интерфакс.
Также говорится, что граждан республики призвали отменить все массовые митинги. По данным монгольских СМИ, образовательные учреждения закрыты с понедельника, 27 января, по понедельник 2 марта. Также закрыты пункты пересечения границ для автомобилей и движение пешеходов.