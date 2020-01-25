Монголия закрыла границу с Китаем и остановила учебу в вузах

Решение было принято на экстренном заседании, которое состоялось накануне. Граница Монголии и Китая будет закрыта с 27 января на неопределенный срок.

Кроме того, монгольское правительство распорядилось закрыть университеты и другие образовательные учреждения в стране, чтобы сдержать распространение нового типа коронавируса, сообщает Интерфакс.

Также говорится, что граждан республики призвали отменить все массовые митинги. По данным монгольских СМИ, образовательные учреждения закрыты с понедельника, 27 января, по понедельник 2 марта. Также закрыты пункты пересечения границ для автомобилей и движение пешеходов.