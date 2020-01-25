Mercedes-Benz GLE 2019 года с выгодой от 5%

Только в официальной сети дилерских центров Mercedes-Benz в Азербайджане автомобили Mercedes-Benz GLE 2019 года выпуска предоставляются на уникальных условиях. 

До 29 февраля 2020 года потребители смогут приобрести автомобили этой марки по специальным ценам.

Модель

Регулярная цена, AZN 

Специальная цена, AZN

Выгода, AZN

GLE 400 4MATIC C LL

153 652

145 970

7 682

GLE 43 4MATIC COUPE C LL

172 329

163 710

8 618

GLE 43 4MATIC COUPE C LL

167 553

159 173

8 379

GLE 450 4MATIC L LL

173 466

164 791

8 675

GLE 450 4MATIC L LL

158 813

150 874

7 940

GLE 450 4MATIC L LL

167 091

158 738

8 353

GLE 450 4MATIC L LL

155 872

148 080

7 792

GLE 450 4MATIC L LL

162 438

154 316

8 122

GLE 450 4MATIC L LL

175 222

166 460

8 762

GLE 450 4MATIC L LL

156 934

149 086

7 849

GLE 450 4MATIC L LL

165 972

157 672

8 300

GLE 450 4MATIC L LL

167 661

159 278

8 383

GLE 450 4MATIC L LL

161 285

153 221

8 065

GLE 450 4MATIC L LL

153 008

145 357

7 651

GLE 450 4MATIC L LL

173 723

165 037

8 687

GLE 450 4MATIC L LL

153 008

145 357

7 651

GLE 450 4MATIC L LL

160 816

152 774

8 042

 Воспользоваться такой возможностью можно в официальной дилерской сети Mercedes-Benz в Азербайджане:  Autostar Kaukasus. Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976. Abşeron Avtomobil Mərkəzi. Тел.: + 994 12 347 78 00

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