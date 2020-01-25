Mercedes-Benz GLE 2019 года с выгодой от 5%
Только в официальной сети дилерских центров Mercedes-Benz в Азербайджане автомобили Mercedes-Benz GLE 2019 года выпуска предоставляются на уникальных условиях.
До 29 февраля 2020 года потребители смогут приобрести автомобили этой марки по специальным ценам.
|
Модель
|
Регулярная цена, AZN
|
Специальная цена, AZN
|
Выгода, AZN
|
GLE 400 4MATIC C LL
|
153 652
|
145 970
|
7 682
|
GLE 43 4MATIC COUPE C LL
|
172 329
|
163 710
|
8 618
|
GLE 43 4MATIC COUPE C LL
|
167 553
|
159 173
|
8 379
|
GLE 450 4MATIC L LL
|
173 466
|
164 791
|
8 675
|
GLE 450 4MATIC L LL
|
158 813
|
150 874
|
7 940
|
GLE 450 4MATIC L LL
|
167 091
|
158 738
|
8 353
|
GLE 450 4MATIC L LL
|
155 872
|
148 080
|
7 792
|
GLE 450 4MATIC L LL
|
162 438
|
154 316
|
8 122
|
GLE 450 4MATIC L LL
|
175 222
|
166 460
|
8 762
|
GLE 450 4MATIC L LL
|
156 934
|
149 086
|
7 849
|
GLE 450 4MATIC L LL
|
165 972
|
157 672
|
8 300
|
GLE 450 4MATIC L LL
|
167 661
|
159 278
|
8 383
|
GLE 450 4MATIC L LL
|
161 285
|
153 221
|
8 065
|
GLE 450 4MATIC L LL
|
153 008
|
145 357
|
7 651
|
GLE 450 4MATIC L LL
|
173 723
|
165 037
|
8 687
|
GLE 450 4MATIC L LL
|
153 008
|
145 357
|
7 651
|
GLE 450 4MATIC L LL
|
160 816
|
152 774
|
8 042
Воспользоваться такой возможностью можно в официальной дилерской сети Mercedes-Benz в Азербайджане: Autostar Kaukasus. Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976. Abşeron Avtomobil Mərkəzi. Тел.: + 994 12 347 78 00