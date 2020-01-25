Standard & Poor's о росте валютных резервов Азербайджана

По прогнозам агентства, резервы Центробанка в 2020 году вырастут на 4,5 процента - до 6,52 миллиарда долларов, в 2021-м – на 7,1 процента, до 6,99 миллиарда долларов, в 2022-м – на 5,3 процента, до 7,36 миллиарда долларов, в 2023 году – на 2,1 процента, до 7,52 миллиарда долларов.

Агентство также отмечает, что в случае воздействия внешних потрясений, таких как негативная динамика мировых цен на нефть, реальные показатели роста могут значительно отойти от прогноза. Тем не менее S&P считает, что во избежание значительного сокращения валютных резервов в такой ситуации правительство Азербайджана позволит обменному курсу стабилизироваться, как это происходило, когда после отмены привязки маната к доллару, в период плавания обменный курс стабилизировался на уровне 1,7 маната за доллар.

В то же время при всех своих плюсах негибкий обменный курс ограничивает способность ЦБА проводить денежно-кредитную политику. Кроме того, возможности ЦБА влиять на ситуацию на внутреннем денежно-кредитном рынке и рост экономики также ограничены по-прежнему высоким уровнем долларизации депозитов резидентов – около 55 процентов, несмотря на его снижение с пикового уровня – 76 процентов в 2015 году.

Доверие потребителей будет постепенно укрепляться на фоне стабильности курса нацвалюты и уровня инфляции, а также повышения минимального размера оплаты труда и социальных выплат в 2019 году – факторов, обеспечивающих некоторый экономический рост.