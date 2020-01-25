Мэр закрытого из-за коронавируса Уханя готов уйти в отставку

Мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван заявил о готовности уйти с поста, если предпринятые им меры по остановке распространения коронавируса вызовут недовольство населения. В беседе с местными СМИ он рассказал, что, говоря о решении властей закрыть столь крупный город, многие заявляют, что такого в истории еще не было.

"Но, столкнувшись с угрозой распространения заболевания, мы взяли и закрыли эту дверь, возможно, тем самым остановив заболевание, но в истории мы, вероятно, оставим дурную славу", - отметил он.

"Однако мы признаем, что следует делать все необходимое для сдерживания болезни, для безопасности людей. Секретарь парткома Ухяня Ма Гоцян говорит, что мы на себя можем взять любую ответственность, если закрытые в городе люди будут возмущаться нашими действиями, мы можем уйти с наших должностей, чтобы успокоить общественное возмущение, но мы все согласны с тем, что главное – контролировать распространение заболевания", - приводит РИА Новости слова мэра Уханя.