В Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о незаконном хранении оружия жителями Баку, сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, в результате проведенной сотрудниками управления операции был задержан и передан следствию житель столицы Ниджат Насиров. В управляемом им автомобиле Daewoo Gentra были обнаружены пистолет Стечкина и пневматический пистолет.

Кроме того, во время операции в поселке Тюркан Хазарского района Баку сотрудниками управления задержан ранее судимый Самир Маилов. При нем был обнаружен пистолет Макарова и один патрон.

В отношении обоих лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК Азербайджана, решением суда они арестованы. Проводятся следственные мероприятия.